El Instituto de Previsión Social (IPS) y su red de atención ChileAtiende se encuentran reforzando su campaña "Más Vale Prevenir", mediante la cual buscan entregar recomendaciones de autocuidado a la ciudadanía ante posibles intentos de estafa.

Según el organismo, en el último tiempo resurgieron denuncias de personas que han recibido llamadas telefónicas solicitando claves bancarias o mensajes de textos con links que piden datos personales, entre otros.

"Lamentablemente, en el actual período de emergencia sanitaria, con la entrega de diversos beneficios económicos, han reaparecido alertas de fraudes por Internet o por vía telefónica, en especial a personas adultas mayores", señaló Patricio Coronado, director nacional del IPS.

"De ahí que estamos entregando una serie de recomendaciones y consejos sobre cómo evitar estafas virtuales y telefónicas -explicó- a través de la campaña 'Más Vale Prevenir'", agregó.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no abrir vínculos que lleguen al correo electrónico y que pidan tus datos bancarios, no entregar claves o datos personales a través de mensaje de texto o llamada telefónica y no entregar datos personales en redes sociales.