Acusan que haitiana fue separada de su hijo y derivada al Psiquiátrico por hacer ritual ancestral

Este lunes se dio a conocer el caso de Vitha Malbranche, mujer haitiana de 28 años que fue separada de su hijo de siete meses de edad luego de hacer un ritual ancestral cuando se dirigía a Brasil.

La situación se generó el pasado 10 de febrero cuando la mujer viajaba desde Santiago a Brasil en donde se reuniría con su hermano. En el trayecto y tras sentir la presencia de energías negativas, comenzó a realizar un ritual propio de la cultura haitiana, pidiendo ayuda a sus dioses mediante rezos y danzas.

Fue ahí que, luego de hacer una escala en el Terminal Rodoviario de Iquique, se decidió bajar a la mujer, la cual fue detenida por Carabineros tras un cuadro ansioso que presentó al no poder comunicar ni expresar el motivo de su ritual ya que no habla español.

"Ella hace este ritual, lo que a la gente le pareció, y es detenida porque presenta un cuadro de ansiedad producto de que no comprendía lo que estaba pasando. Ella fue detenida por desorden en la vía pública", manifestó Romina Ramos, vocera de la coordinadora -integrada por diversas organizaciones sociales- que se se encuentra brindándole apoyo a Vitha.

Internada en psiquiatría y derivación de su hijo

Tras su detención, Vitha Malbranche fue llevada por Carabineros hasta la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría Adultos del Hospital Regional de Iquique donde se mantuvo hasta el pasado viernes 22 de febrero.

"Ella fue detenida y derivada inmediatamente por Carabineros a Psiquiatría, a pesar que según los informes y los propios funcionarios del lugar manifiestan que Vitha no presenta problemas mentales. En tanto, el bebé fue llevado hasta Pediatría del Hospital. Lo peor es que su hijo venía con una lactancia ininterrumpida, situación que dejó de ser así puesto que no la dejaron ver ni amamantar a su bebé. Hasta la fecha no lo ha visto", indicó Ramos.

Asímismo sostuvo que al cabo de tres días, se realizó una audiencia en el Tribunal de Familia de la ciudad para determinar el cuidado del niño, en la cual según Ramos la mujer no tuvo acceso a defensa, y donde se decretó la derivación del menor hasta un centro del Sename.

Otra versión

Fuentes de Cooperativa Regiones ligadas al Poder Judicial indicaron que el parte policial ingresó con fecha 6 de febrero tipificando el actuar de la mujer como desorden en la vía pública, ya que según señala el documento Vitha Malbranche se encontraba quitándose la ropa, quedando totalmente desnuda.

Al día siguiente se realizó una audiencia en la que la mujer, según la causa, sí tuvo acceso a un defensor a través del programa "Mi Abogado", donde se determinó la estancia del pequeño en Pediatría a la espera de exámenes realizados en el recinto.

Según las mismas fuentes, el 13 de febrero se decretó la medida cautelar de resguardo del menor en un centro Sename, hasta obtener un informe psiquiátrico de Vitha.

Este miércoles 27 de febrero se realizará la audiencia para determinará el futuro de la Vitha y su hijo, teniendo en cuenta el alta médica y el informe que arrojó la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría Adultos del Hospital Regional de Iquique.