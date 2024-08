Cámara citó a ministra Tohá ante críticas por instructivo de reconducción de migrantes

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve (PS), serán citados a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de los cuestionamientos por el contenido del instructivo publicado sobre las reconducciones de extranjeros irregulares.

Pese a los intentos del Ejecutivo por revertir esto, parlamentarios de la zona norte mantienen sus críticas al contenido del instructivo publicado, advirtiendo -según consignó El Mercurio- de un "efecto llamada" al fijar un nuevo criterio que homologa a Perú y Argentina lo que pasa en Bolivia, que en el caso de no recibir a migrantes reconducidos de una nacionalidad distinta a la suya, se deberá iniciar un proceso de expulsión.

Desde el Ejecutivo, en tanto, dan cuenta que la resolución es para reconducir propiciada por la ley aprobada, que permite hacer hasta los 10 km adentrada la persona a territorio nacional, desde la frontera.

Frente a las dudas generadas en esta materia, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, Rubén Oyarzo (ind.), anunció que citará a Tohá y Monsalve (PS) para que concurran a dar detalles del instructivo.

"Si el Ejecutivo no llega a la comisión a dar explicaciones, propondré en Gobierno Interior no seguir tramitando la ley miscelánea de Migraciones, porque en definitiva este es un cuento de gatopardo del Gobierno, que asegura que quiere cambios en materia migratoria, pero en la práctica no cambia absolutamente nada", advirtió el parlamentario.

La propuesta de RN

A los cuestionamientos al instructivo se suma la presentación de un proyecto de ley, impulsado por la Bancada RN, que busca "disponer el cierre temporal del tránsito de ciudadanos venezolanos hacia el interior del territorio nacional, con las excepciones que indica y dispone diversas medidas transitorias para hacer frente a la crisis migratoria" que afecta al país.

Respecto a esto, el diputado Andrés Longton afirmó a El Mercurio que "hay que tomar medidas, porque cuando uno cree que el Gobierno comprendió la gravedad de la situación, vuelve a dar señales erráticas como la modificación de la resolución referida a las reconducciones en frontera que es equivocada".

"Otro papelón que promueve la irregularidad y que parece un llamado, en el entendido que Chile no expulsa a nadie", criticó el parlamentario opositor.