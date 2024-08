Migración venezolana: El plan del Gobierno para reforzar las fronteras

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó este viernes un nuevo Consejo de Seguridad Fronteriza, esta vez en la Región de Arica y Parinacota, durante el cual adelantó los tres enfoques del plan del Gobierno para enfrentar un posible nuevo influjo de venezolanos hacia Chile.

Las aristas son: detección de personas intentando cruzar irregularmente, identificación de las mismas, y eventual reconducción. Para facilitar su localización, la autoridad anunció que se sumarán mejores cámaras térmicas en los puestos militares de la zona.

"Se van a invertir 4 mil millones, en un acuerdo que teníamos con las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto Norte, que va a implicar colocar un puesto de mando en este cuartel militar Las Machas y modernizar, además del puesto Beta donde hoy está la cámara, el puesto del Faro Limar y el puesto Gama, donde también se va a colocar una cámara de este estándar", detalló Monsalve.

De acuerdo al subsecretario, "eso va a permitir cubrir y controlar de manera bastante precisa y exacta toda la frontera, desde el hito 1 hasta el hito 17".

También se dio cuenta de la existencia, en Arica y Parinacota, de un plan piloto del sistema de identificación biométrica automatizada, que facilita conocer la identidad de estas personas, el que se busca ampliar a todas las regiones del país.

En cuanto a la reconducción, el Gobierno está en conversaciones con Bolivia para simplificar el proceso, por ser el país que ha puesto más complicaciones a las autoridades chilenas.

¿CUÁNTAS PERSONAS PODRÍAN LLEGAR?

Consultada sobre la posibilidad de otro movimiento masivo, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Usach, Adriana Palomera, apuntó que "por las circunstancias, y lo que uno analiza permanentemente a propósito de las motivaciones de salida de personas, una de ellas es la inestabilidad política y económica".

"Me parece que en este caso, si es que no se logra una estabilidad en el corto o mediano plazo, podría producirse un proceso de salida, en este caso de la oposición o parte de ella. Ahora, también creo que no sería de la misma magnitud que el anterior", estimó la investigadora.

Por su parte, Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, observó que de los residentes en Venezuela encuestados por ORC Consultores, el 18% está "dispuesto a salir este año del país si es que Nicolás Maduro se mantiene en el poder".

"Eso representa a cerca de 5 millones de ciudadanos venezolanos, y viendo los flujos históricos, Chile siempre recibía aproximadamente un 10%, es decir, 500 mil venezolanos estarían pensando en venir en los próximos meses", calculó la otrora autoridad.

Otros factores para su eventual llegada serían -a juicio de Bellolio- "las elecciones en EEUU, qué tan intenso sea el control fronterizo en Colombia y Perú, y también los incentivos que se dan en Chile".