Extensión de la regularización extraordinaria de migrantes no otorgará nuevas inscripciones

Luego que el Gobierno decidiera ampliar el proceso de regularización extraordinaria hasta el próximo 22 de octubre, desde el Departamento de Extranjería y Migración aclararon que la extensión será solo para estampar las visas, sin otorgar más inscripciones.

Este viernes el Gobierno extendió el plazo a 90 días y el organismo encargado de los migrantes afirmó que ya se resolvieron todos los casos de la regularización extraordinaria, con 155 mil visas analizadas.

"El paso que viene, y la extensión que estamos dando, es sólo para el estampado. No hay más inscripción. Aquellos que ya tienen la visa resuelta y no han ido a estampar, a todos los que no les ha llegado su certificado de antecedentes –que no depende de ellos-, y justamente a aquellos que están esperando su cita para ir a estampar", afirmó el jefe del departamento, Álvaro Bellolio.

En países como Haití y Venezuela se ha dificultado la entrega de documentos que los migrantes deben requerir en sus naciones natales. Solo el Estado haitiano debe 4.700 certificados de antecedentes.

"Como todo el mundo puede ver, es una crisis sociopolítica que tenía allá (Haití), que causa que los certificados no han llegado. Y me parece que el Gobierno está trabajando muy duro para que esos certificados lleguen pronto para responder a esta necesidad", indicó el líder de la Organización para el Desarrollo de Haitianos en Chile, John Dorneus.

Este domingo se desarrollará una marcha por los migrantes bajo al consigna "migrar es un derecho humano" donde apuntarán al proceso que acusan es discriminatorio.