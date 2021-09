Gobierno negó que haya un millón y medio de venezolanos esperando ingresar a Chile

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, desestimó en Cooperativa las palabras del gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y descartó que existan un millón y medio de ciudadanos venezolanos a la espera de ingresar ilegalmente a nuestro país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad manifestó que "en nada contribuyen este tipo de declaraciones (...) además dar cifras sin ningún dato es generar alarma en la población. Los registros que tenemos ahora es que el año 2020 ingresaron 16 mil personas por pasos no habilitados, probablemente este año van a ingresar más de ese número".

Al ser consultado sobre si hay un millón y medio de ciudadanos venezolanos en la frontera, Galli respondió con un escueto "no", añadiendo que "me encantaría saber cuántas personas están a la espera, lo que sí sabemos es una estimación de ciudadanos venezolanos que residen en Perú, que están entre los 800 mil. Si lo que estima el gobernador es que todos esos ciudadanos tienen la voluntad de migrar a nuestro país, esa sería la mayor cifra, pero esos claramente no están esperando en la frontera, están a lo largo de todo el territorio peruano".

"Las cifras que tenemos con certeza son las denuncias y autodenuncias de ingreso clandestino del año pasado, que bordearon los 17 mil y lo mismo para este año, que ya están sobre las 22 mil", puntualizó.

Galli planteó que "lo que nosotros hemos detectado es que más que hallarse estacionadas, ocupan esos lugares como lugares de paso, ese en parte es el problema. Esas personas no tienen por destino ni el pueblo de Colchane ni la ciudad de Iquique, muchas veces se dirigen a otros lugares de nuestro país, pero ocupan Colchane como puerta de entrada e Iquique como estación temporal para emprender su rumbo a otras ciudades de nuestro país".

"Lo relevante es porqué las personas están ingresando clandestinamente o por pasos no habilitados a nuestro país, esa es la pregunta que nos debemos hacer y en eso estamos trabajando justamente para hacer un control más exhaustivo en la frontera, de tal manera de evitar que estas personas ingresen a nuestro país, pero además cuales son las razones por las que estas ingresan", cuestionó.