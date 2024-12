Ministra de Defensa: La cifra de migrantes irregulares ha disminuido

La ministra de Defensa, Maya Fernández, afirmó en Cooperativa este miércoles que la cifra de migrantes que ingresan de forma irregular al país ha disminuido.

Durante una entrevista en El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado señaló que "el Congreso habilitó la facultad que permite que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras desde el 24 de febrero del año pasado. Tras ello, hay un despliegue militar que tiene un aumento sostenido este año, del 79 por ciento".

"Obviamente, con ellos se genera una labor disuasiva. Cuando los militares encuentran a un inmigrante entrar al país de forma ilegal, no los pueden detener. En ese caso, se les entrega a las policías, a quienes les corresponde levantar una ficha con sus datos", puntualizó Fernández.

"(Pero la cuestión es que) también tenemos la capacidad de hacer revisiones, controles de identidad, cosa que creo que es sumamente importante", añadió.

En el caso de la ciudad de Antofagasta, "por ejemplo, tenemos menor movimiento (migratorio) y ahí se trabaja con la policía; en el caso de Colchane, por el contrario, hemos tenido mayor flujo de ingreso y por eso invertimos en colocar puestos de observaciones para resguardar la frontera", aseguró la cartera de Defensa.

"(El nivel de flujo) tiene que ver con ciertas temporadas"

No obstante, la ministra no precisó las cifras decrecientes de la inmigración irregular en el norte, porque "esto tiene que ver con ciertas temporadas. No se puede comparar el invierno con la época de verano, por lo que hemos tenido semanas donde hay un aumento de extranjeros y después se presenta una disminución", dijo.

"Pero sí soy garante de que hay un trabajo permanente de la presencia militar en la medida que hay un aumento de los despliegues", sostuvo Fernández.

Asimismo, la autoridad hizo énfasis en que los recursos para los despliegues militares se consiguen "a través de los ministerios de Interior y Hacienda" y no en la Ley de Presupuestos, "ya que ahí se discuten las remuneraciones del personal de las FFAA", indicó.

La ministra también reiteró que el proyecto de ley de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que ingresaron como Ejecutivo al Congreso "deben tener un marco legal. Hoy en día, al aplicarlas se hace por decreto y, por lo tanto, carecen de dicho marco. De ahí que trabajamos la iniciativa; me tocó incluso conversarlo con los comandantes en jefe".

Por último, se refirió a los emplazamientos que alcaldes realizan para que los militares colaboren en labores de seguridad en las calles: "Nosotros como FFAA ya estamos desplegados en cinco regiones, y creo que hay que separar las labores policiales de las castrenses. En las tareas propias de la seguridad, el rol de las policías es fundamental, por lo que el camino es el reforzamiento", manifestó Fernández.