Municipio de Colchane denunció que decenas de inmigrantes están varados en la frontera

La Municipalidad de Colchane denunció que decenas de migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, permanecen varados en la zona fronteriza de Chile con Bolivia.

Las personas cruzaron al territorio nacional por pasos no habilitados y no cuentan con la documentación correspondiente para abandonar el país ni tampoco para movilizarse hasta la ciudad de Iquique.

Esta situación que se da en medio de las medidas que ha adoptado el Gobierno, como la eliminación del albergue de Colchane, donde se atendía y permanecían migrantes; sin embargo, ante el inicio de las obras de mejoramiento del complejo, se tuvo que retirar de la zona.

George Vargas, uno de los varados, indicó que en la zona permanecen niños, niñas y adolescentes, y que deben enfrentar también temperaturas bajo cero en la noche y por sobre los 30 grados durante el día.

"Hay personas que quieren salir y habemos otro que queremos llegar hasta Iquique. En estos momentos, ni la guardia deja pasar para allá ni para acá de este lado. Y el transporte se está cobrando demasiado caro, entonces no tenemos ni una posibilidad de movernos", relató.

"Exponer niños en un desierto es una locura para cualquiera. Hay menores de edad, hay una persona enferma y hay uno que también tiene una lesión en la pierna, que no se puede mover", añadió Vargas.

Aseguran que les cobran 50.000 pesos para llevarlos hasta Iquique

Según los migrantes, cerca de 50.000 pesos es lo que cobra el transporte irregular para poder llevarlos hasta Iquique, dinero con el que no cuentan y, por lo mismo, deben permanecer en esta zona.

"Nosotros nos acercamos a las familias y ellos nos explican que hay una familia que quiere salir de Chile y otra familia que vienen entrando por pasos no habilitados, pero les consultamos si ellos habían sido intervenidos en el complejo que está para esto y nos dicen que no, que los militares les avisan que ellos no pueden salir, porque no tienen su documentación, que tienen que devolverse a Iquique", detalló la gestora de la Oficina Local de la Niñez de Colchane, Marcela Fernández.

"Hay una situación peligrosa, porque hay niños, niñas, y adolescentes en este grupo familiar", advirtió la funcionaria.

Desde el Ejecutivo, la delegada presidencial del Tamarugal, Camila Castillo, señaló que lo indicado por el municipio de Colchane corresponde a una situación que afectó a 11 adultos y a tres niños que buscaban abandonar el país sin la documentación correspondiente, razón por la que, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones, fueron trasladados hasta el complejo fronterizo de Colchane, para poder entregarles la resolución que les permita abandonar el territorio nacional.