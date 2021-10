PDI desbarató a banda de tráfico de niños migrantes: Sacaron a más de 200 menores haitianos del país

La Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público e Interpol, logró desbaratar a una organización criminal de trata de personas que operaba en Chile y que sacaba del país a menores de edad con destino a Estados Unidos.

La operación, denominada "Frontera Norte", permitió la detención de nueve personas -entre ciudadanos chilenos y extranjeros- involucrados en una red de tráfico de migrantes transnacional, cuya organización habría sacado del país a unas 1.000 personas con destino a México y Estados Unidos.

De las 1.000 personas, 267 de ellos son niños chilenos entre cero y seis años de edad, todos hijos de ciudadanos haitianos, que fueron sacados del país, muchos de ellos sin sus padres. "El año pasado fue detectado un flujo migratorio irregular que involucraba a niñas y niños menores de cinco años, todos de nacionalidad chilena, hijos de padres haitianos que fueron detectados en diferentes estaciones migratorias de países ruta hacia Estados Unidos", indicó el subprefecto de la PDI Jordano Lanzarini.

"Para la salida de estos ciudadanos haitianos y los niños chilenos cobraban alrededor de 140 mil pesos, pero para los ingresos ilegales a nuestro país de extranjeros cobraban 200 dólares (unos 161 mil pesos chilenos)", agregó.

Los "facilitadores" promocionaban sus servicios a través de grupos de WhatsApp, quienes además transportaban a los migrantes hasta la frontera de Chile con Perú, para luego iniciar una larga travesía hasta EEUU. Por otro lado, también lograban ingresar extranjeros al país, en su mayoría venezolanos, colombianos, entre otros.

El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, expresó que "es espantoso pensar en lo que han sufrido estos niños vulnerables, algunos de ellos de pocos años. La diligencia de la PDI en la investigación y el desmantelamiento de esta red, con el apoyo de otros países involucrados a través de Interpol, muestra lo que la cooperación policial puede lograr cuando se comparte información".

En detalle, de los nueve detenidos, cuatro son chilenos, dos venezolanos, un ciudadano peruano, uno haitiano y otro paraguayo, quienes serán formalizados por asociación ilícita y tráfico de migrantes.

