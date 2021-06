El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) advirtió este miércoles una nueva expulsión colectiva de extranjeros del país sin "debido proceso", incluyendo a personas con hijos y sin antecedentes penales.

Se trata de al menos una treintena de ciudadanos colombianos detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones (PDI) en Arica y Santiago.

La expulsión se concretará mañana jueves a primera hora desde el Aeropuerto Internacional de Santiago, según confirmó el Gobierno.

"Lo van a expulsar nomás. Nosotros tenemos un niño en Chile, el hijo es reconocido por él, tiene un año. Se supone que no pueden separar familias y se lo llevarán igual. Mañana a las cinco de la mañana sale su vuelo y no me dan información, no me dan nada", relató la pareja de uno de los migrantes a Cooperativa.

Más temprano, el SJM denunció que la PDI abandonó en una carretera en las afueras de Chañaral (Región de Atacama) a 10 extranjeros que estaban bajo su custodia luego de que la Justicia revirtiera su expulsión.