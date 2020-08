SJM criticó dichos del Gobierno: Debate migratorio se abordó de manera vergonzosa

El director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Juan Pablo Ramaciotti, criticó las declaraciones del Gobierno y apuntó que "se está abordando la discusión sobre la tramitación del proyecto de ley de una manera bien preocupante y vergonzosa".

Esto en medio de las indicaciones que presentó la oposición al proyecto de modernización migratoria que promueve el Ejecutivo. Ayer, el canciller Andrés Allamand indicó que habrá una presión migratoria de unas 500 mil personas en el país, mientras que el ministro Víctor Pérez cuestionó que pasaríamos a una política "desordenada, irregular y muy poco segura".

En este punto, Ramaciotti indicó a Cooperativa que "las declaraciones que han habido estos últimos días nos tienen bien preocupados y la verdad que nos parece que se está abordando la discusión de una manera bien preocupante y vergonzosa".

Porque, argumentó que "lo que se ha hecho para imponer una postura respecto de cómo tiene que orientarse una legislación es cortar el hilo por lo más delgado, que es estigmatizar y generar un discurso que puede provocar odiosidad".

"Nos parece complejo hacer ese tipo de especulaciones con estimaciones que no sabemos cómo se fundamentan, no sabemos lo que va a pasar, estamos en un escenario que es incierto, lo que sí nos parece fundamental que no se utilice la pandemia para legislar a la rápida", acotó.

Ramaciotti señaló que en la ley "hay que ir buscando equilibrios, no hay una fórmula mágica, y eso significa que necesitamos una legislación que sea flexible y que se pueda ir adaptando a las situaciones que existen en el país, pero con mecanismos de regularización, porque de lo contrario, es taparse los ojos".