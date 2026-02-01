Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Auto chocó frontalmente contra bus en Mejillones: Conductora sin licencia admitió consumo de alcohol

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El siniestro ocurrió en el kilómetro 46 de la Ruta 1, cuando la mujer adelantó en zona prohibida e impactó de frente contra una máquina de Turbus a alta velocidad.

Pese a la fuerza de la colisión, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

 Dayane Marquez Cooperativa (X)

Uno de los ocupantes quedó atrapado en uno de los vehículos, mientras que el tránsito fue habilitado mediante un bypass provisorio.

Un siniestro vial se registró la tarde de este sábado en la Ruta 1, en la Región de Antofagasta, específicamente a la altura del kilómetro 46, en la comuna de Mejillones.

El hecho fue protagonizado por un bus de la empresa Turbus y un vehículo particular, el cual realizó una maniobra de adelantamiento en una zona estrictamente prohibida.

A pesar de la magnitud del choque y los severos daños estructurales visibles en ambos vehículos, las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas.

Según el relato de testigos presenciales, el automóvil menor invadió la pista contraria a alta velocidad, encontrándose de frente con la pesada máquina de pasajeros.

Tras el arribo de Carabineros al lugar del siniestro, la policía confirmó que la conductora del vehículo menor, de nacionalidad extranjera, no portaba licencia de conducir al momento del siniestro.

Sin embargo, el punto más crítico surgió de la propia confesión de la implicada, que admitió ante los funcionarios policiales haber consumido alcohol previo a ponerse al volante, lo que llevó a la detención inmediata de la mujer.

Los dos ocupantes del automóvil particular resultaron con diversas contusiones y fueron derivados de urgencia a un recinto hospitalario cercano. En el centro asistencial se les realizaron exámenes para descartar lesiones internas de gravedad y se procedió a la toma de la alcoholemia de rigor para ratificar legalmente el estado de ebriedad confesado por la mujer.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia, entre ellos Bomberos, personal de la concesionaria de la autopista y funcionarios del SAMU.

Debido al procedimiento, se implementó un bypass por terreno aledaño para mantener la conectividad en la Ruta 1, mientras continúan las labores de emergencia.

