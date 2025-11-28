Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Choque de micro contra poste provocó corte de energía en Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En portada

Un bus del sistema Red chocó y derribó un poste del tendido eléctrico en la comuna capitalina de Ñuñoa, específicamente en la intersección de Simón Bolívar con Chile España, este viernes por la madrugada.  

El impacto generó un corte de energía que afecta a una parte significativa del sector, hasta donde se han trasladado cuadrillas de la empresa Enel para restablecer el suministro. Paralelamente, se inició una investigación para determinar las causas exactas que llevaron al accidente.

