Choque entre camión y vehículo destruyó almacén en Ñuñoa

La colisión entre un camión y un automóvil destruyó esta madrugada un almacén en la Avenida José Pedro Alessandri con Los Alerces, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

De acuerdo con el relato del conductor del camión tres cuartos, el hecho ocurrió mientras circulaba por la mencionada avenida en dirección hacia el norte, cuando se encontró con un auto que habría virado hacia el poniente desde una tercera pista, provocando que ambos se precipitarán hacia el local comercial.

Mientras grúas trabajaban para sacar a los vehículos del interior del almacén, el conductor fue trasladado a un centro asistencial tras resultar lesionado y el camionero fue llevado a constatar lesiones.