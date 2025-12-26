Colisión entre micro y vehículo policial causa desvíos en Pudahuel

Una colisión de alta energía entre un bus de Red Metropolitana de Movilidad y un vehículo de Carabineros alteró el tránsito en la comuna de Pudahuel.

Según Transporte Informa, el accidente ocurrió en calle El Tranque, y motiva desvíos en Avenida San Pablo, a la altura de Serrano.

El reporte preliminar de la misma repartición agrega que el siniestro dejó personas lesionadas que requieren atención médica.