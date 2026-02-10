Conductor bajo efectos de drogas protagonizó peligrosa persecución en Punta Arenas

Un conductor protagonizó una persecución policial en Punta Arenas para evitar ser fiscalizado por Carabineros, mientras estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El hecho se registró en la intersección de las avenidas Eduardo Frei y Salvador Allende, donde la Sección Centauro realizaba controles vehiculares aleatorios. En ese contexto, el imputado, identificado como Ricardo Cárcamo, ejecutó diversas maniobras temerarias que pusieron en riesgo a peatones y otros automovilistas, con el objetivo de evadir la fiscalización.

La fiscal Gwendolyn Acuña expuso ante el tribunal la gravedad de la conducta del acusado durante su intento de fuga. Según detalló, el conductor realizó maniobras de "derrape", traspasando de una pista a otra, reinició la marcha de forma imprudente y continuó conduciendo sin respetar señaléticas ni pasos peatonales, incluso circulando contra el sentido del tránsito.

La detención se concretó luego de que personal policial advirtiera el comportamiento errático del vehículo y lograra interceptarlo tras una persecución por distintas calles de la comuna.

Medidas cautelares y peritajes

Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó medidas cautelares para asegurar la sujeción del imputado al proceso. En lo inmediato, se estableció el arraigo nacional de Cárcamo, además de la prohibición de obtener documentos que lo habiliten para conducir.

La defensa, por su parte, señaló que quedará a la espera de los resultados del informe toxicológico, peritaje que será clave para confirmar el tipo de sustancias que el imputado habría consumido antes de conducir.