Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor chocó y quedó incrustado en una casa en Renca

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Pese a la gravedad del accidente, las dos moradoras de la vivienda resultaron ilesas.

El responsable presentaba hálito alcohólico, según indicó Carabineros.

Conductor chocó y quedó incrustado en una casa en Renca
 Captura

El sujeto escapó del lugar, pero fue detenido más tarde en el Hospital Félix Bulnes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros detuvo a un conductor que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, chocó y dejó su vehículo incrustado en una casa de la comuna de Renca.

El accidente ocurrió la noche del domingo en Avenida Salvador Allende con Caupolicán, pero a pesar del impacto, las moradoras de la vivienda, una madre y su pequeña hija, resultaron ilesas.

Posteriormente, "personal policial llegó a este domicilio y se percató de que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispusieron diligencias a personal de la SIP (Sección de Investigación Policial)", indicó el teniente Matías Aliaga.

Los efectivos se trasladaron hasta el Hospital Félix Bulnes, "donde nos encontramos con el conductor, que está consciente, (aunque) en este momento sedado, y por lo que indica personal médico, con hálito alcohólico".

Fue entonces que el responsable del accidente, que sufrió lesiones de carácter leve, quedó en calidad de detenido.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada