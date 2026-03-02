Conductor chocó y quedó incrustado en una casa en Renca

Carabineros detuvo a un conductor que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, chocó y dejó su vehículo incrustado en una casa de la comuna de Renca.

El accidente ocurrió la noche del domingo en Avenida Salvador Allende con Caupolicán, pero a pesar del impacto, las moradoras de la vivienda, una madre y su pequeña hija, resultaron ilesas.

Posteriormente, "personal policial llegó a este domicilio y se percató de que el conductor no se encontraba en el lugar, por lo que se dispusieron diligencias a personal de la SIP (Sección de Investigación Policial)", indicó el teniente Matías Aliaga.

Los efectivos se trasladaron hasta el Hospital Félix Bulnes, "donde nos encontramos con el conductor, que está consciente, (aunque) en este momento sedado, y por lo que indica personal médico, con hálito alcohólico".

Fue entonces que el responsable del accidente, que sufrió lesiones de carácter leve, quedó en calidad de detenido.