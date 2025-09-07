Conductora ebria y drogada atropelló a tres personas en Santiago

Una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol y la droga atropelló a tres personas en la comuna de Santiago, dejándolas con heridas graves y una de ellas en riesgo vital.

El hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Matta con San Francisco, cuando las víctimas transitaban "por un paso habilitado en normal estado de temperancia", dijo el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central.

Sin embargo, los peatones fueron impactados por la mujer, que no respetó una luz roja.

Posteriormente, la conductora dobló en contra del tránsito e intentó huir, pero fue detenida por civiles a una cuadra de distancia de los hechos.

En el lugar se encontraron botellas de alcohol y el teniente Sepúlveda afirmó que la aprehendida "se encontraba en estado de aparente ebriedad". Por este motivo, personal de la SIAT de Carabineros la sometió a un alcotest y narcotest, arrojando ambos resultados positivos.

Las víctimas, en tanto, fueron derivadas a un recinto asistencial con heridas graves y una de ellas está en riesgo vital.