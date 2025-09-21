Fiestas Patrias: Fallecidos en accidentes de tránsito aumentaron a 17

Carabineros realizó un nuevo balance de tránsito de este fin de semana largo por las Fiestas Patrias e informó que 17 personas han fallecido por accidentes viales en todo el país.

La Prefectura de Tránsito y Carreteras detalló que, desde el miércoles 17 de septiembre hasta hoy, se han registrado 456 siniestros viales que terminaron con la vida de 17 personas.

Al igual que los días anteriores, las principales causas se deben al exceso de velocidad y por conducir en estado de ebriedad.

Carabineros también reportó que se han realizado 68.000 controles vehiculares y más de 19.000 exámenes toxicológicos, que han dejado un total de 332 personas detenidas.

Respecto al flujo en carreteras, detalló que un total de 368.000 vehículos ya han regresado a la capital.

"La mayoría de los peajes hoy día tienen el Free Flow, pero cuando no funciona, hay otro sistema que es el Stop and Go. También tienen personas que cobran el peaje de manera anticipada y hay una cierta congestión donde ellos (MOP y carreteras) tienen que liberar", informó la coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

"Son coordinaciones internas entre el Ministerio de Obras Públicas y las respectivas sociedades concesionarias. Esas medidas se tomaron y ellos van a tener que actuar en razón a las congestiones que se vayan generando durante la jornada", complementó la oficial.