Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.0°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Fiestas Patrias: Fallecidos en accidentes de tránsito aumentaron a 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros informó que 190 personas han sido detenidas en el marco de los intensos controles vehiculares en carreteras.

Al menos 380.000 automóviles ya han retornado a la capital.

Fiestas Patrias: Fallecidos en accidentes de tránsito aumentaron a 17
 ATON (referenciakl)

Las principales causas de los siniestros viales se deben al exceso de velocidad y por conducir en estado de ebriedad.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros realizó un nuevo balance de tránsito de este fin de semana largo por las Fiestas Patrias e informó que 17 personas han fallecido por accidentes viales en todo el país.

La Prefectura de Tránsito y Carreteras detalló que, desde el miércoles 17 de septiembre hasta hoy, se han registrado 456 siniestros viales que terminaron con la vida de 17 personas.

Al igual que los días anteriores, las principales causas se deben al exceso de velocidad y por conducir en estado de ebriedad.

Carabineros también reportó que se han realizado 68.000 controles vehiculares y más de 19.000 exámenes toxicológicos, que han dejado un total de 332 personas detenidas.

Respecto al flujo en carreteras, detalló que un total de 368.000 vehículos ya han regresado a la capital.

"La mayoría de los peajes hoy día tienen el Free Flow, pero cuando no funciona, hay otro sistema que es el Stop and Go. También tienen personas que cobran el peaje de manera anticipada y hay una cierta congestión donde ellos (MOP y carreteras) tienen que liberar", informó la coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

"Son coordinaciones internas entre el Ministerio de Obras Públicas y las respectivas sociedades concesionarias. Esas medidas se tomaron y ellos van a tener que actuar en razón a las congestiones que se vayan generando durante la jornada", complementó la oficial.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada