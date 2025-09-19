Funcionario PDI fue detenido tras volcar ebrio en Osorno

Un funcionario de la Policía de Investigaciones fue detenido tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la ruta hacia Puerto Octay, en la Provincia de Osorno (Región de Los Lagos).

De acuerdo a información policial, el sujeto conducía en estado de ebriedad y volcó su vehículo en la pista. De esa forma, al llegar personal de emergencia huyó del lugar.

No obstante, personal muncipal logró dar con su paradero, donde amenazó a una inspectora municipal y finalmente fue detenido por Carabineros.

Al respecto, la policía civil emitió un comunicado apuntando a que se trata de un funcionario dependiente de la Prefectura Provincial de Osorno y el accidente ocurrió cuando en su tiempo libre.

Asimismo, la institución ordenó un acto administrativo para determinar las responsabilidades del hecho, entregando los antecedentes al Ministerio Público.

Puerto Montt: Choque dejó a dos personas en riesgo vital

Por otro lado, en Puerto Montt, otro conductor chocó su vehículo contra una barrera de contención en la Ruta 5 Sur, a la altura de la cárcel Alto Bonito.

Según información preliminar, se trataba de un vehículo de aplicación que provenía desde Maullín hasta Puerto Montt, cuando ocurrió el accidente. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron eyectadas del auto.

El capitán Sebastián Barría, de Carabineros, detalló que al interior del vehículo "iban cinco personas: el conductor y cuatro pasajeros, donde dos de ellos salieron eyectados. En este momento, se encuentran intubados en el Hospital Base de Puerto Montt, con riesgo vital, y los demás pasajeros están entre lesiones menos graves y lesiones graves".