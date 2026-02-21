Hombre murió atropellado en la Ruta 5 entre Puerto Montt y Puerto Varas

Un hombre falleció tras ser atropellado por vehículos en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt (Región de Los Lagos).

Según información preliminar, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.014, antes de la llegada al Regimiento Sangra en sentido norte-sur, donde la víctima fue impactada inicialmente por el espejo lateral de un vehículo.

Esto provocó que cayera a la calzada y, posteriormente, otros vehículos que transitaban por la ruta le pasaran por encima.

El teniente de Carabineros Felipe Vázquez, oficial investigador de la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito de la Prefectura de Llanquihue, señaló que, "por el momento, (la víctima) de sexo masculino no ha podido ser identificada", pero que la Fiscalía los instruyó a "determinar la dinámica y causa basal de este hecho".

Es por eso que el equipo especializado se trasladó hasta el sitio del suceso con la finalidad de realizar las pericias técnicas y científicas para dar cumplimiento a lo requerido por dicha entidad", añadió.

En efecto, el sitio del suceso trabaja la SIAT de Carabineros junto a trabajadores de la concesionaria de la autopista, que realizaron labores de angostamiento de la vía para poder resguardar el área mientras se desarrollan las diligencias.

El tránsito se encuentra regulado en la zona, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y estar atentos a las condiciones de la vía.