La Araucanía: Choque entre vehículo y camión deja dos fallecidos

Una colisión entre un vehículo menor y un camión dejó a dos personas fallecidas la tarde de este jueves, en la ruta que une a las comunas de Freire y Villarrica, en la Región de La Araucanía.

El fatal accidente de tránsito ocurrió en el sector de Pedregoso, un área especialmente peligrosa de la mentada vía, donde han ocurrido otros siniestros similares en el pasado.

Personal de Bomberos y de la SIAT de Carabineros continúa trabajando en el sitio del suceso.