Lo Prado: Motociclista murió tras ser colisionado por auto en la Ruta 68

Durante la madrugada de este jueves, un fatal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 1,3 de la Ruta 68, en la comuna capitalina de Lo Prado.

Un ciudadano venezolano de 36 años, quien presuntamente se desempeñaba como repartidor de delivery, perdió la vida tras ser colisionado por la parte posterior por un automóvil particular.

A pesar de contar con sus implementos de seguridad, el impacto provocó que perdiera el control de su motocicleta con resultados fatales.

"Estamos trabajando para ver cómo ocurre esto, pero mantenemos una información de que es un vehículo que impacta a la motocicleta", señaló el teniente Duval Barra, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

El conductor del vehículo menor resultó con lesiones leves y fue detenido.

"Le realizamos alcotest y narcotest que arrojaron negativo a la presencia de sustancias y tiene que ser ratificado finalmente con el examen de sangre que se le realiza y que lo analiza el Servicio Médico Legal", indicó Barra.

El tránsito hacia el poniente permanece suspendido mientras la SIAT realiza los peritajes correspondientes.