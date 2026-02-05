Taltal: Camionero se quedó dormido al volante y provocó la muerte de su copiloto

Un trágico accidente carretero se registró este jueves a la altura del kilómetro 1.127 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta.

El incidente involucró a dos vehículos de carga pesada y dejó una víctima fatal: el copiloto de una de ellas.

La hipótesis principal apunta a una colisión por alcance, en que el conductor de uno de los camiones se quedó dormido al volante y presionó de forma involuntaria el acelerador, y chocando por la parte a otra máquina que lo antecedía.

Pese a la magnitud del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron sin lesiones graves. Sin embargo, el copiloto del camión que provocó el choque quedó atrapado en la litera y falleció en el lugar, siendo rescatado posteriormente su cuerpo.

Personal de Carabineros llegó al lugar para resguardar la zona y apoyar el rescate, mientras que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) asumirá la investigación para determinar las causas del accidente.