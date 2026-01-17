Victoria: Choque entre camioneta y blindado de Carabineros dejó cinco heridos

Cinco personas resultaron heridas la noche del viernes a raíz de una violenta colisión entre una camioneta y un vehículo blindado de Carabineros en el paso sobre nivel de acceso a la ciudad de Victoria, en la Región de La Araucanía.

El accidente ocurrió en la Ruta 5 Sur cuando, por causas que son investigadas, ambos vehículos impactaron violentamente. Producto del choque, el automóvil particular se incendió de manera inmediata.

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades confirmaron que los cinco lesionados se encuentran fuera de riesgo vital.

Se descarta hecho de violencia rural

La participación de un vehículo blindado generó dudas sobre una eventual vinculación con hechos de violencia rural. Sin embargo, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, afirmó que se trató exclusivamente de un accidente de tránsito.

"Se descarta que este hecho se trate de una situación asociada a violencia rural", afirmó la autoridad regional.

Personal especializado trabaja para establecer las causas exactas del accidente y determinar eventuales responsabilidades. Los antecedentes recopilados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias en el lugar del siniestro.