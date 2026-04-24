Acribillan a motociclista en Lo Espejo: hallan más de 60 casquillos en el lugar

Un hombre fue asesinado este viernes tras recibir múltiples disparos mientras se movilizaba en una motocicleta por la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió en la población José María Caro, en la intersección del pasaje 21 con Avenida Padre Hurtado, en las cercanías del eje de General Velásquez.

De acuerdo con información policial, vecinos alertaron a Carabineros tras escuchar una ráfaga de disparos en el sector.

El mayor Nicolás Ortega, de la 11ª Comisaría, detalló que cerca de las 08:20 horas se recibieron diversos llamados al 133, dando cuenta de que se estaban registrando disparos en el lugar.

"Carabineros, con sus elementos de protección, llegó hasta el lugar para verificar si efectivamente estaba ocurriendo esta situación, pero lamentablemente nos encontramos con una persona fallecida con múltiples disparos y diversa cantidad de elementos balísticos, aproximadamente unos 60 elementos balísticos en todo el sitio del suceso", señaló el oficial.

Además, la motocicleta en la que se trasladaba la víctima mantenía un encargo vigente por robo, lo que abrió una nueva línea investigativa sobre el contexto del crimen.

Hasta el lugar concurrió personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho y trabajan en el levantamiento de evidencia.