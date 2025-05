Adolescente de 17 años fue detenido por balacera en colegio de San Pedro de la Paz

La Fiscalía del Biobío confirmó en la mañana de este viernes la detención de un adolescente de 17 años supuestamente implicado en la balacera ocurrida ayer al interior de un colegio en San Pedro de la Paz.

El Ministerio Público anunció que "está detenido un imputado por su responsabilidad en los hechos ocurridos ayer en un colegio en San Pedro de la Paz, donde tres alumnos resultaron heridos con disparos. Hoy se realizará la audiencia de control de detención. La Fiscalía y Carabineros continúan con las diligencias".

📍#Concepción | #Ahora: Luego de diferentes diligencias realizadas por nuestros equipos especializados, liderados por el OS9 de Carabineros y la @FiscaliaBioBio, y producto del rápido despliegue ante la gravedad de los hechos, se detuvo a uno de los responsables de los disparos… pic.twitter.com/dpNujWML3T — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 30, 2025

Según detalló ayer la policía, un hombre y dos mujeres ingresaron encapuchados al recinto educacional donde dispararon a un estudiante de 18 años. En su huída, los sujetos hirieron de bala a otros dos alumnos, uno de 17 y otro de 18.

Todos los lesionados fueron ingresados al Hospital Regional de Concepción, pero en esta jornada, el primer lesionado fue derivado hasta el Hospital Traumatológico, mientras que los otros dos fueron dados de alta.

Los sucesos obligaron de inmediato el arribo del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la zona desde donde remarcó que "es un hecho que no puede ocurrir, simplemente algo que Chile no puede normalizar, menos en el sistema educativo. También quiero ser enfático: esto no es un hecho de violencia escolar; esto es un delito, y como delito tiene su abordaje".

Valorando la detención del primer sospechoso, el secretario de Estado dijo esperar que los pistoleros restantes también sean identificados rápidamente.

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por detención de pistolero en San Pedro de La Paz: “Al tener a un detenido a uno permite tener a las otras y espero que ocurra rápido” @Cooperativa pic.twitter.com/xBxjmKtkRn — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 30, 2025

Cataldo se encuentra reunido esta mañana con el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, y el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, para abordar este caso.

En tanto, el colegio Nuevos Horizontes suspendió sus clases por este viernes y el próximo lunes. Apoderados se han reunido en las afueras del recinto para protestar contra la violencia.