Cataldo: Baleo en sala de clases "no es un hecho de violencia escolar"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que el ataque armado ocurrido la tarde de este jueves en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de La Paz, en la Región del Biobío, que dejó a tres estudiantes baleados, no es un hecho de violencia escolar sino que un hecho delictual.

"Creemos, primero, que esto es un hecho que no puede ocurrir, simplemente algo que Chile no puede normalizar, menos en el sistema educativo. También quiero ser enfático: esto no es un hecho de violencia escolar; esto es un delito, y como delito tiene su abordaje", dijo en una rueda de prensa el secretario de Estado, que viajó de emergencia a la zona.

"Esto está investigándose, las policías van a tener una actuación que está en el marco de lo ya descrito, buscando garantizar la seguridad en el exterior del establecimiento educacional", señaló Cataldo.

Agregó que, posteriomente, "viene la responsabilidad que tiene el sector educacional respecto a continuar trabajando con mucha fuerza en la prevención".

El ministro anticipó que este viernes se van a desplegar distintas actividades de trabajo en San Pedro de la Paz con autoridades locales, docentes y apoderados.

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirma que lo ocurrido en colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de La Paz no es un hecho de violencia escolar sino que un hecho delictual y así se tratará el tiroteo con 3 alumnos heridos @Cooperativa pic.twitter.com/M4Go4gwVe5 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 30, 2025

Como Estado buscamos dar una respuesta integral a lo acontecido hoy en San Pedro de La Paz.



Ahora estamos reunidos con Rafael Collado, ministro (s) de Seguridad Pública; Eduardo Pacheco, delegado presidencial regional del Biobío; Carlos Benedetti, seremi de Educación de la… pic.twitter.com/8cU5oXSNHM — Nicolás Cataldo 🌳🧔🏻‍♂️ (@nico_cataldo) May 30, 2025

Más temprano, el director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, Ramón Jara, afirmó que el tiroteo "no es un problema de convivencia escolar", sino "una situación que lamentablemente viene desde el entorno, desde fuera de nuestro establecimiento".

"Este es un establecimiento donde asisten familias que ponen todo el empeño para que sus hijos puedan estudiar, es un establecimiento que tiene excelentes resultados educativos y hoy día estamos consternados ante este ataque de violencia que no representa para nada el espíritu de la convivencia escolar", remarcó.

"Carabineros nos ha estado acompañando, como también las autoridades de Seguridad y la Delegación Presidencial, porque esto obedece a un tema más bien de carácter delincuencial que hay que perseguir con las herramientas que el Estado de Derecho entrega. (...) Esto obedece a un tema más bien de carácter delincuencial que hay que perseguir con las herramientas que el Estado de Derecho entrega", insistió.