Adulto mayor chileno fue detenido por robar maletas en aeropuertos de Brasil

Un hombre chileno, de 66 años, fue detenido por segunda vez en Brasil tras ser descubierto robando el equipaje de pasajeros que transitaban por el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, en Guarulhos.

De acuerdo a información preliminar, el adulto mayor está vinculado al menos a 15 robos en distintos aeropuertos brasileños: 12 en Guarulhos y tres en Congonha, ambos en el estado de Sao Paulo.

La prensa local identificó al delincuente como "Luiz Rodrigo Ramon", pero indicó que también circulaba con una identidad falsa: "Winton Ricardo Fuentes Yanes".

Durante su detención, el hombre intentó simular agresiones físicas por parte del personal policial para así acusar tortura. Desde la Policía Nacional brasileña anunciaron que solicitarán formalmente su extradición a nuestro país.

El comisario Daniel Morales, de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, detalló que el actuar de este tipo de delincuentes en el extranjero: "Salen del país de diferentes formas... Depende netamente si mantienen requisitorias aquí en nuestro país o si no las tienen"

"Si es que tuviesen órdenes de aprehensión vigentes, estas personas están saliendo del país por pasos no habilitados, llegando a países limítrofes en los que pueden salir con antecedentes e identidades falsas, como también identidades verdaderas, pero de la nacionalidad donde se encuentran en ese momento, como por ejemplo de Argentina o de Brasil", explicó.

Asimismo, precisó que "las personas que no tienen antecedentes y que no tienen orden de aprehensión vigente, ellas salen por paso habilitado ya que no tenemos la potestad de impedirles la salida si es que no tienen alguna requisitoria en nuestro país".