Alarma de bomba obligó a evacuar vuelo en el Aeropuerto de Santiago: Resultó ser falsa

Una falsa alarma de explosivos en un vuelo con destino a Copiapó generó una importante movilización de las fuerzas de seguridad en el Aeropuerto de Santiago este lunes y la reprogramación del trayecto para 139 pasajeros.

El incidente se desencadenó en horas de la tarde, cuando el personal de seguridad detectó anomalías durante el proceso de embarque del vuelo 226 de la aerolínea Sky Airline.

Durante la revisión de equipaje, el personal detectó vibraciones al interior de una de las maletas del pasajero. En ese contexto, el sujeto (de 34 años) aseguró no portar ningún explosivo, pero afirmó que habría un artefacto al interior del avión, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Ante esta situación, Carabineros procedió a la detención del individuo y ordenó la evacuación preventiva de todos los 139 pasajeros que se encontraban realizando el proceso de embarque, así como la tripulación.

La emergencia obligó al despliegue del GOPE de la policía uniformada, que finalmente descartó la presencia de algún explosivo al interior de la aeronave.

La empresa informó que "considerando el horario de cierre del aeropuerto de Copiapó, establecido a las 21:30 horas, el vuelo debió ser cancelado y todos los pasajeros han sido reprogramados para mañana, 10 de febrero. La reprogramación está siendo informada a cada pasajero".