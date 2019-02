Amenaza de muerte: Mujer denunció que su ex dejó una corona fúnebre en su casa

Una mujer denunció ante la fiscalía de Puente Alto a su expareja por presuntas amenazas de muerte: el último episodio que sufrió fue encontrar una corona fúnebre en la reja de su casa con el mensaje "con mucho cariño, ya sabes".

La situación ocurrió el pasado 14 de febrero, el "Día de los Enamorados", y según contó la madre de la víctima al matinal "Muy Buenos Días", la familia completa está asustada de las posibles acciones del sujeto.

"Es una amenaza de muerte directa (...) Él pretende reventarlos a todos. Ahí no existe el amor. ¿Qué puedo hacer yo? Por eso recurrí a esta instancia. Ya llevo más de un año soportando estas cosas, no sé qué más hacer", dijo la madre de la mujer.

Asimismo, denunciaron que el hombre quebró los vidrios de la casa y trató de agredir a otros familiares cuando no encontró a su ex, con quien tuvo hijos y se separó hace dos años.

"Como mi hija no estaba me empezó a insultar a mí. 'Ya están todas veladas', me decía", reveló la mujer.

El año pasado el sujeto fue acusado de violencia intrafamiliar y ahora el juzgado de garantía de Puente Alto abrió otra causa para resguardar a la víctima.