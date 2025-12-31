Antofagasta: Hallan cuerpo de adolescente desaparecido en playa no apta para el baño

Tras una intensa búsqueda, buzos de la Armada de Chile y de la Cuarta Compañía de Bomberos de Antofagasta localizaron durante la mañana de este miércoles el cuerpo de un adolescente de 14 años, de nacionalidad venezolana, que había desaparecido la tarde de ayer tras ser arrastrado por el fuerte oleaje en la playa Los Pinares, no apta para el baño, ubicada en el sector norte de la ciudad.

El hallazgo se produjo alrededor de las 07:00 horas, momento en que se retomaron las labores de rastreo que habían sido suspendidas durante la noche por falta de visibilidad.

El trágico incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del lunes, cuando el menor se encontraba en el mar junto a otras dos personas. En un momento de emergencia, los tres bañistas se vieron en riesgo de inmersión debido a las fuertes marejadas.

Gracias a la rápida intervención de otros civiles que se encontraban en el balneario, dos de los afectados lograron ser rescatados con vida. Sin embargo, el adolescente fue perdido de vista por los testigos, lo que activó un amplio operativo de emergencia por parte de las autoridades marítimas y terrestres.

Una vez rescatado el cadáver, éste fue trasladado por una embarcación de la Armada hasta el Puerto de Antofagasta para los procedimientos legales correspondientes.

La playa Los Pinares es un lugar no apto para el baño. Esta zona se caracteriza por ser extremadamente correntosa y presentar condiciones de fondo que dificultan la salida de las personas ante marejadas o corrientes de retorno, factores que han cobrado otras víctimas fatales en el pasado.