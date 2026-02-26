Arica: Hombre fue atacado con un cuchillo carnicero en plena calle

El Juzgado de Garantía de Arica dejó este jueves sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a José Antonio Contreras Oviedo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio simple.

En la audiencia de formalización, el magistrado Héctor Barraza ordenó el ingreso del sospechoso, de 57 años y nacionalidad chilena, al Complejo Penitenciario de Acha por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Los hechos

Según la Fiscalía, alrededor de las 14:00 horas del martes, en la avenida Las Acacias de la ciudad de Arica, el imputado atacó con un cuchillo cocinero a la víctima en un costado de su cabeza.

"Sostuvo una discusión con una víctima, mayor de edad, de nacionalidad peruana, provocándole una lesión con arma cortante, lo que le originó un shock hemorrágico", detalló el subprefecto Julio Ceballos, jefe de la Brigada de Homicidios de Arica.

Tras el ataque, el afectado, R.R.A.N., alcanzó a desplazarse un par de cuadras y se desplomó en la vía pública, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional, Dr. Juan Noé, centro asistencial al que ingresó con un shock hemorrágico y TEC abierto.

Identificación del presunto agresor

El fiscal de la Unidad de Delitos Violentos de Arica, Manuel González, informó que la víctima, "en horas de la mañana (del miércoles), recupera su sentido y es entrevistada por personal de la Brigada de Homicidios, quien está a cargo de la investigación".

Agregó que "la Brigada de Homicidios comenzó a realizar el levantamiento de antecedentes, como declaraciones de testigos, imágenes de cámaras ubicadas en el sector y levantamiento de evidencia biológica, lo que, en definitiva, determinó, ya en horas de la tarde del día de ayer, la identidad del imputado".

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.