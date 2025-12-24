Amplio despliegue del Ejército y Carabineros tras ataque incendiario en Nueva Imperial

El Gobierno informó este miércoles que Carabineros y el Ejército mantienen un amplio despliegue en la Región de La Araucanía para capturar a los responsables del ataque incendiario ocurrido ayer en el sector Peleco de la comuna de Nueva Imperial, que dejó tres camiones forestales quemados.

"En el marco de una faena forestal, un funcionario encontró dos camiones y un carro de arrastre incendiándose en un sector rural entre Cholchol y Nueva Imperial. Ante esta situación, se activaron de inmediato los medios terrestres y aéreos conforme a los protocolos establecidos, desplegándose personal de Carabineros con apoyo del Ejército (para dar con el paradero de los atacantes)", informó Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública de La Araucanía.

El atentado ha generado una ola de críticas por parte de gremios agrícolas y forestales, así como de parlamentarios de la zona, quienes hicieron un llamado enérgico al Gobierno para no abandonar las indagatorias y dar con los responsables. A pesar de la violencia del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.