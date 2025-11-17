Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Atentados

Atentado incendiario en Nueva Imperial: Quemaron un camión estacionado

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl
Otro ataque incendiario se registró este lunes en Nueva Imperial, en la zona costera de la Región de La Araucanía, donde un un grupo de sujetos quemó un camión forestal que se encontraba estacionado.

Un equipo especial de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para esclarecer el hecho.

No se registran personas lesionadas ni heridas.

