Tópicos: País | Policial | Atentados

Macrozona Sur: Gobierno reporta caída de la violencia rural cercana al 80%

| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, reportó este viernes una caída de los ataques incendiarios y hechos de violencia que roza el 80% en la Macrozona Sur, resultado que se atribuye al Estado de Excepción Constitucional.

"La seguridad en La Araucanía sigue operando con normalidad, con presencia del Estado y con pleno respaldo institucional. Hemos tenido una baja de la violencia en la Macrozona cercana al 80%", destacó la autoridad, remarcando que "la seguridad se gestiona con continuidad operativa, presencia territorial y diálogo permanente con los actores locales".

Campusano entregó este balance de regreso de la Región del Biobío, donde hoy se desarrolló la octava reunión de coordinación interregional enfocada en seguridad, y donde también se trataron medidas conjuntas para enfrentar la temporada de incendios forestales.

