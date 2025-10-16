Síguenos:
País | Policial

Barrio Yungay: Adolescente fue apuñalado a metros de la casa de Boric

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El menor fue auxiliado por la propia guardia presidencial.

Barrio Yungay: Adolescente fue apuñalado a metros de la casa de Boric
 ATON (Archivo)

El incidente ocurrió en un hogar dependiente del Servicio Mejor Niñez y el agresor está detenido.

Un adolescente de 15 años fue apuñalado este jueves al interior de un hogar dependiente del Servicio Mejor Niñez ubicado a metros de la residencia del Presidente Gabriel Boric en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en medio de una riña en el recinto, en la intersección de las calles Huérfanos y Esperanza, y terminó siendo la propia guardia presidencial la que auxilió a la víctima y arrestó al agresor.

"Personal policial lo trasladó (al joven herido) de forma inmediata hasta el Hospital San Juan de Dios, siendo atendido por el médico de turno. Conforme a los antecedentes, son tres heridas cortopunzantes las que recibe el menor de edad", señaló el teniente de Carabineros Tomás Urra.

El centro asistencial indicó que la víctima se encuentra fuera de riesgo vital.

El agresor, en tanto, permanece detenido, a la espera de lo que decida la Fiscalía.

