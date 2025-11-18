Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Buscan a joven arrastrado por la corriente en Mejillones

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Su acompañante, una mujer de 23 años, sí pudo ser rescatada por los equipos de emergencia.

Buscan a joven arrastrado por la corriente en Mejillones
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La búsqueda de un joven de aproximadamente 22 años fue suspendida al caer el sol, luego de que desapareciera la tarde de este martes en el balneario Hornitos, en la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta.

El hombre había permanecido varios minutos en peligro de inmersión tras ser arrastrado por la corriente junto a una mujer de 23 años que sí pudo ser rescatada.

A las 18:40 horas, equipos de emergencia compuestos por la Armada, Carabineros, Bomberos y Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar para atender la emergencia.

Los rescatistas lograron sacar del mar a la mujer que también fue arrastrada por la corriente. Sin embargo, su acompañante se mantuvo desaparecido, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Pedro Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, explicó que "por las condiciones de luz natural se suspende la búsqueda hasta el día de mañana a temprana hora. Es una coordinación que se va a hacer con la Armada y se dispondrá de todo el material de rescate marítimo para retomar las medidas de búsqueda el día de mañana".

El Cuerpo de Bomberos adelantó que despachará equipos especializados, además de la lanza institucional, un bote zodiac y vehículos 4x4, con la esperanza de hallar al joven desaparecido en el mar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada