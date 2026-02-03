Capturan a prófugo por brutal femicidio frustrado en Hualpén

Si vives violencia de género o eres testigo, recuerda que puedes recibir orientación a través de @sernamegchile . El horario de atención del 📞1455 es de lunes a domingo, de 08:00 a 00:00 horas, incluidos los días festivos. pic.twitter.com/h3wRMRVkRn

Tras permanecer prófugo durante semanas, un hombre de 27 años fue capturado por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano.

El sujeto es el principal sospechoso de un brutal ataque ocurrido el pasado 9 de diciembre en el sector de Rocoto, en la comuna de Hualpén, donde su expareja fue agredida y abandonada con heridas de gravedad.

Durante la formalización, el fiscal de Talcahuano, Enzo Osorio, imputó al detenido por los cargos de maltrato habitual, violación, femicidio frustrado y hurto de especies en perjuicio de la víctima, una mujer de 25 años.

"El imputado, quien registra antecedentes por delitos de la ley de drogas, entre otros, fue formalizado en base a diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales", detalló el persecutor.

Debido a la peligrosidad del agresor y el riesgo para la integridad de la víctima, el tribunal decretó la prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad.

El Juzgado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, periodo en el que se realizarán los peritajes pendientes para acreditar la autoría de los crímenes.

