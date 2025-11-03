Carabinero fue atropellado por motociclista que intentó evadir fiscalización

Un carabinero resultó con una fractura en una de sus piernas este lunes luego de ser embestido por un motociclista durante un operativo de fiscalización en la comuna de San Bernardo.

El incidente ocurrió cuando, en momentos que personal policial fiscalizaba el comercio ambulante ilegal, el conductor de una moto, que no portaba su patente, se abalanzó directamente contra el uniformado.

El sujeto logró ser detenido en el lugar tras el ataque, mientras que el carabinero resultó con una fractura en una de sus piernas y fue trasladado hasta un centro asistencial.

Ante la gravedad del incidente, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, anunció que el municipio presentará una querella contra el responsable, solicitando a la Fiscalía "medidas ejemplificadoras".

"Aquí estamos hablando de un homicidio frustrado contra un carabinero de Chile y contra un funcionario de seguridad municipal, que Dios mediante no tuvo mayores problemas", afirmó el jefe comunal.

Asimismo, confirmó que "como municipio vamos a presentar una querella por homicidio frustrado y por daño al espacio público, porque nos parece que este tipo de situaciones tienen que tener medidas ejemplificadoras".

"Todos los días se sacan decenas de motos de las calles de San Bernardo, muchas sin antecedentes y probablemente muchas con cosas que generan problemáticas a nuestra comunidad", cerró White.

El motociclista fue detenido y será puesto a disposición de la justicia para el respectivo control de detención, confirmándose que mantenía antecedentes policiales.