Carabineros detuvo a sujeto que lanzaba objetos a la cárcel de Valparaíso

Con un detenido y un carabinero herido terminó un procedimiento policial en el sector del camino La Pólvora, en la parte alta de Valparaíso, tras una denuncia anónima que informó que desde una camioneta permanentemente se lanzaban objetos al interior de la cárcel porteña.

"Es por ello que se realiza un despliegue con personal SIP de la Primera y Octava comisarías de Valparaíso y se realiza un patrullaje preventivo por las inmediaciones de la cárcel con la finalidad de detectar el vehículo", sostuvo la mayor Maricarmen Mediavilla, subprefecto de los servicios de Carabineros Valparaíso.

De esta manera, una vez visualizada la camioneta, personal policial "procede al control vehicular y estos individuos, al detectar que eran carabineros los que iban a fiscalizarlos, eluden la fiscalización", agregó la oficial.

La mayor Mediavilla indicó también que "uno de ellos retrocede, colisiona al vehículo de la SIP, para luego huir y chocar contra la reja. Descienden del vehículo y se van hacia el bosque, pero gracias al apoyo del helicóptero de Carabineros y personal territorial se logra la detención de uno de ellos".

Producto de los hechos, las autoridades confirmaron que hay un funcionario herido y que fue trasladado hasta el hospital al igual que el detenido. El detenido mantiene antecedentes por robo en lugar habitado, droga y estafas y estamos haciendo un barrido para lograr la detención del segundo individuo.