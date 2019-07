Caso Maciel: Jorge Hans es criticado por dichos contra Luis Petersen

Un duro entrevero se vivió en en el programa "Mentiras Verdaderas" entre Jorge Hans y Luis Petersen, la ex pareja de Fernanda Maciel.

Mientras discutían la responsabilidad de Felipe Rojas en el homicidio de la joven embarazada, el periodista dijo frases que fueron muy criticadas en redes sociales. Todo partió cuando Luis se defendió de las diversas especulaciones dichas por el comunicador durante el caso.

"¿Por qué yo no participaba (en la investigación)? Porque yo no era cónyuge, no tenía derecho a nada. Si iba con un abogado no me iban a tomar en cuenta porque yo supuestamente era el sospechoso número uno, por ser la pareja, como lo habló usted varias veces, don Hans, que me atacó varias veces en medios de televisión. ¿Se acuerda o no?", dijo, a lo que el periodista respondió que no había sido así.

Luego, Petersen ahondó en sus dichos. "Habló, especuló mucho... que yo como taxista, que por mi forma de vivir, que la forma de vestirme... fueron miles de cosas las que usted planteó. Que a lo mejor estaba metido en el lado del narcotráfico. Eso no significa que todo parezca lógico, la forma en yo que viva o deje de vivir, porque yo tampoco sé cómo usted vive en su casa...".

Fue esa frase final que tuvo por parte de Jorge Hans una desafortunada respuesta. "A mí no se me ha perdido mi pareja ni estoy involucrado en un caso como el tuyo", comentó.

En redes sociales criticaron la actitud del ex periodista de Canal 13:

Ya los programas de TV que han explotado el morbo con el caso de Fernanda Maciel me parecen un asco, para que más encima un periodista (Jorge Hans) se ponga a discutir con la pareja de ella y le diga (para defenderse) que "por lo menos a él no se le perdió la pareja". HORRIBLE. pic.twitter.com/jiD0PHcjKh — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 17, 2019

“A mi no se me perdió mi pareja” Jorge Hans todo lo que no necesitamos en este país. — Hernán González (@nanangonzalez) July 17, 2019

Creo que Jorge Hans debiera pedir disculpas publicas a Petersen por sus desafortunados dichos, la mayoria de nosotros pensamos, en algún momento que tenia algo que ver, pero despues de la carniceria contra el, mis respetos a Petersen — Marcelo Jara (@Marcelo22632389) July 17, 2019

A nombre del canal pidan disculpas por el panel penca y el comentario nefasto de Jorge Hans espero que se hagan responsables#holachileDe7a12 — nino (@marmotann) July 17, 2019