Fiscal preferente investigará torturas en Hospital de Osorno

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, designó a la persecutora jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para investigar las torturas que afectaron a un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno, caso por el cual hay cuatro imputados.



La medida busca agilizar las diligencias y obtener una pronta resolución judicial y se agrega al inicio de un sumario administrativo contra tres funcionarios de la Fiscalía Local de Osorno, con el fin de determinar si hubo un incumplimiento de protocolos institucionales en la recepción de la denuncia y el manejo de evidencias.

La Fiscalía indicó que un dispositivo de almacenamiento digital, un pendrive, no habría sido ingresado ni resguardado conforme a los protocolos del Ministerio Público, y que esta situación impidió que los fiscales tomaran conocimiento oportuno del ingreso de la evidencia.

La víctima se encuentra recibiendo atención y acompañamiento por parte de la unidad de atención a víctimas y testigos del Ministerio Público.