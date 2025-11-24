Conductor atropelló a carabinero cerca de La Moneda

Un amplio operativo se desplegó este lunes por la mañana en la comuna capitalina de Providencia, específicamente en la intersección de Bellavista con Constitución, luego de que personal de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros encontrara el vehículo presuntamente involucrado en el atropello de un funcionario policial.

El incidente ocurrió la noche del domingo en el centro cívico, en la intersección de Agustinas con Zenteno, en las cercanías del Palacio de La Moneda, cuando el conductor del vehículo se negó a acatar una fiscalización de Carabineros, atropellando al funcionario en su intento de huida.

Producto del impacto, el carabinero sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado al hospital institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El vehículo, un sedán, fue hallado abandonado en Providencia con un neumático totalmente destruido, daño que sería consecuencia de los disparos efectuados por personal policial durante la persecución nocturna, antes de que el automóvil lograra escapar y ser abandonado en la calle.

Como parte de las diligencias en curso, Carabineros logró la detención de una persona, que se presume es la propietaria del automóvil. Las pericias ahora se centran en confirmar si este detenido era efectivamente el conductor que se negó a la fiscalización y atropelló al funcionario policial.

El procedimiento en desarrollo ha generado alta congestión vehicular en el sector de Providencia. La presencia de los equipos especializados y los trabajos de peritaje mantienen una pista ocupada en Bellavista con Constitución en dirección al poniente.