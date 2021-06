Conductor evitó violento portonazo en Maipú: Chocó vehículo de los delincuentes y escapó

Un violento intento de portonazo se registró este sábado en Maipú, luego de que un grupo de delincuentes armados intentaran robar el vehículo a una pareja en el sector de Américo Vespucio, cerca de avenida El Abrazo.

Según las primeras informaciones, el conductor afectado, al ver la llegada de los antisociales, inició la marcha de su automóvil y chocó al de los ladrones, realizando maniobras para escapar pese a que en todo momento -según dan a conocer las cámaras- estuvo amenazado con armas de fuego.

Finalmente logró escapar de los delincuentes, sin daños a las personas pero sí con algunos impactos de bala en el vehículo. Todo quedó registrado en las cámaras del condominio.

Sobre este hecho, una de las vecinas del sector detalló que "se chocaron los autos, luego lo chocó por delante y persecución, nos asustamos demasiado. Cuando volvió, vimos que el vehículo tiene disparos de balas; está con la rueda desinflada, seguramente tiene una bala adentro; y una de las balas rozó una parte muy cercana al vidrio donde va el bebé".

"Queda la incertidumbre, la inseguridad que tenemos todos hoy día de que tú sales de tu casa y no sabes si vas a volver o no. No hay seguridad, en cualquier minuto nos asaltan, nos matan", lamentó la vecina.

Al momento de esta situación, la pareja no estaba con sus hijos en el vehículo. En tanto, la denuncia fue realizada ante la Policía de Investigaciones (PDI).