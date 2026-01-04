Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.6°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Policial

Confirman tercer bañista fallecido en el Lago Llanquihue en lo que va del verano

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un hombre de 38 años murió mientras realizaba snorkel en el sector de Playa Maqui.

El lugar donde ocurrió el deceso no se encuentra habilitado para el baño.

Confirman tercer bañista fallecido en el Lago Llanquihue en lo que va del verano
 GatoOH, vía Wikimedia Commons
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las autoridades confirmaron este domingo la muerte de un bañista en las aguas del Lago Llanquihue, en la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos.

La víctima fue identificada como Claudio Reyes Vargas, de 38 años, quien se encontraba realizando actividades de inmersión con un equipo de snorkel en el sector de Playa Maqui.

El sector donde ocurrió el deceso no se encuentra habilitado para el baño.

Según los informes preliminares, el hombre ingresó al agua pero, por causas que se investigan, no logró salir por sus propios medios, quedando atrapado ante la mirada de testigos.

Personas que estaban en el lugar y un trabajador de un camping cercano desplegaron inmediatos esfuerzos de rescate para intentar salvar al malogrado turista. Sin embargo, tras lograr llevarlo hasta el borde de la playa, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas y se constató su deceso en el sitio.

Este hecho eleva a cuatro la cifra de víctimas fatales por inmersión en la zona en lo que va de la temporada: tres fallecidos en el Lago Llanquihue y uno en el Río Maullín, en la comuna de Los Muermos. Las autoridades regionales han reiterado el llamado a la extrema precaución y al uso exclusivo de playas aptas para el baño.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada