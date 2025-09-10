Cayó clan narco en la RM: PDI encontró un chimpancé en el operativo

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló este miércoles un clan familiar que se dedicaba al narcotráfico en tres comunas de la Región Metropolitana.

La banda mantenía casas blindadas en la calle Federico Errázuriz, en la Población Grecia, en Pudahuel, y otros puntos de venta en Lo Prado y Melipilla.

Las autoridades detuvieron a 10 personas, algunas de las cuales intentaron huir por los techos de las viviendas.

El fiscal Daniel Contreras informó que el procedimiento fue el resultado de un trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial que permitió identificar al clan familiar que "tenía el monopolio de venta de droga" en la Población Grecia.

"En un trabajo colaborativo con la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, se logró la consecución de 10 órdenes de entrada y registro que fueron ejecutadas el día de hoy, fundamentalmente en la comuna de Pudahuel, Lo Prado y en una parcela de Melipilla, logrando la incautación, hasta el momento, (según) información preliminar, 20 kilogramos de droga y un arma", dijo el persecutor.

Según Contreras, en la parcela de Melipilla se encontró un chimpancé, que está siendo evaluado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La Brigada de Medio Ambiente de la PDI se hizo cargo del primate, que al parecer era la mascota del clan familiar.