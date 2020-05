Cuatro detenidos por saqueo nocturno en carnicería de Quilicura

Tres hombres adultos y un adolescente de 14 años fueron detenidos por su participación en un saqueo a una carnicería de la comuna de Quilicura, en el sector norte de la ciudad de Santiago.

El hecho ocurrió sobre las 22:15 horas del martes, en medio del toque de queda que rige en todo el territorio nacional a partir de las 22:00 horas en el marco del estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El saqueo afectó a un local de la cadena Susaron ubicado en la intersección de calle San Luis con avenida Manuel Antonio Matta.

Según el capitán Marcos Morales, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, los sujetos fueron sorprendidos "saqueando y huyendo con productos, razón por la cual se constituyó personal de la 49a Comisaría de Quilicura".

"Este hecho ocurrió durante la instalación del servicio que realizamos" junto a militares en la zona en el marco de la pandemia, señaló el oficial.

"En el momento de la detención todos iban con especies -obviamente carnes- y al ver la presencia (policial) sueltan y se internan en la Población San Enrique. No obstante, el personal logró dar con ellos", detalló.

Según el capitán, tras al arresto vecinos de la población "intentan quitar a esos detenidos al personal de Carabineros, pero no lo logran" y "comenzaron a arrojar gran cantidad de elementos contudentes" en contra de los uniformados, "no obstante el personal se mantuvo acá e hizo uso de disuasivos conforme a la estricta necesidad y proporcionalidad y no hay lesionados hasta el momento".

En este contexto, el representante de Carabineros precisó que dos de los cuatro sujetos tenían antecedentes penales: "Uno con una causa vigente por usurpación violenta y otro por robo en lugar habitado reiterado", indicó.