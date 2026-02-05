Delegado calificó como "extraordinariamente exitoso" el operativo en Meiggs

A pesar de los disturbios generados por comerciantes ambulantes en calles aledañas, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, aseguró que el último operativo de intervención en el Barrio Meiggs fue "extraordinariamente exitoso".

"Lo califico como extraordinariamente exitoso, porque en dos días se logró recuperar una cantidad muy importante de espacio público, retirar más de 1.500 toldos y estructuras irregulares, y recuperar una zona donde había múltiples delitos", puntualizó en El Diario de Cooperativa.

A modo de ejemplo, la autoridad relevó que "encontramos una gran cantidad de alarmas que se ponen en la ropa, lo que da cuenta de que era un lugar donde los denominados 'mecheros' reducían prendas robadas desde tiendas".

"Por supuesto -continuó Durán-, uno siempre lamenta que se produzcan algunos incidentes, pero son parte de la resistencia de las personas vinculadas más directamente a la comisión de delitos, y diría que fueron abordados de manera muy adecuada" por parte del personal policial y municipal.

Resguardo de la "gran manzana"

Dicho esto, defendió la instalación de portones alrededor de la llamada "gran manzana" de Meiggs, para impedir el retorno de los ambulantes: "En muchas ciudades del mundo se generan mecanismos de control de acceso. Esto no impide para nada la circulación libre de las personas por ese espacio; lo que pasa es que hay un control más regulado. Ocurre prácticamente en todas las ciudades de Europa, en los grandes parques".

"Nosotros (en Chile) no estamos habituados, pero es un ordenamiento que no afecta la libertad de las personas, y que asegura que se ponga en valor un barrio comercial tan importante. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona hacia el futuro: eventualmente, en algunos años más, no será necesario tener estas rejas. Esto es dinámico", apuntó el delegado.

En cuanto a medidas de largo plazo, aseveró que se mantendrá "el trabajo con la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI, porque hay un factor de migración irregular que contribuye a la informalidad y otros fenómenos", al igual que la persecución penal del crimen organizado, que utiliza a los "toldos azules" para fortalecer sus redes de distribución.

"Los 'toldos azules' son un eslabón, pero están las mafias organizadas y el crimen organizado: los que importan, los que distribuyen, los que falsifican, los que evaden impuestos y los que cometen múltiples delitos tributarios", remarcó Durán.

No habrá "copamiento" en Plaza Baquedano

Por otro lado, en estas semanas previas a su inauguración, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, ha llamado a implementar un plan de seguridad preventiva en el remodelado eje Plaza Italia-Baquedano, que consista en un copamiento diurno de la explanada y un monitoreo constante del sector.

Consultado al respecto, el delegado planteó que "es un lugar que, como todos los parques y zonas donde confluyen gran cantidad de personas, requiere un diseño de seguridad", mas observó que "desde el punto de vista situacional, está muy bien diseñado, de manera que haya control visual y social (...), hay muchos dispositivos de cámaras de televigilancia, está muy bien iluminado. Es decir, tiene las condiciones físicas que contribuyen a mejorar la seguridad".

De hecho, la autoridad admitió que "no sé a qué se refiere (Bellolio) con copamiento", insistiendo en que "la mayoría de los parques de la ciudad tienen patrullaje preventivo de Carabineros, y por supuesto, aquí también debiera haberlo".

"Los parques son lugares donde confluye mucha gente, y donde se generan múltiples dificultades, delitos comunes e incivilidades, y en ese sentido, habrá con toda seguridad patrullaje preventivo, (pero) no quiero dar una connotación de que requiera un dispositivo distinto del que tiene la gran mayoría de los parques urbanos de la ciudad de Santiago", remató.