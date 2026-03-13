Falleció Claudio Spiniak, empresario condenado por liderar una red de pedofilia

A los 77 años falleció el empresario Claudio Spiniak, protagonista del denominado Caso Spiniak, una investigación que a comienzos de los años 2000 remeció a la política y a la opinión pública chilena.

Según confirmaron fuentes de Cooperativa, este viernes se llevó a cabo su velatorio y este sábado será su funeral.

El empresario chileno, hijo de inmigrantes alemanes, fue detenido el 30 de septiembre de 2003 en medio de un amplio operativo policial, luego de ser identificado como presunto líder de una red de pederastia que abusaba de menores de edad de escasos recursos.

Según los antecedentes de la investigación, los niños eran captados en la calle por intermediarios y llevados a encuentros donde participaban adultos con alto poder adquisitivo. En el proceso se mencionaron las denominadas "fiestas de Spiniak", que habrían reunido a empresarios en distintos inmuebles de Santiago.

Durante el desarrollo del caso también surgieron acusaciones que involucraron a figuras públicas. La entonces diputada Pía Guzmán afirmó en su momento que entre los asistentes a esas reuniones habría jueces, magistrados y parlamentarios, mencionando incluso al entonces senador Jovino Novoa.

Gran parte de esas imputaciones surgieron del testimonio de Gemita Bueno, quien aseguró haber sido secuestrada y abusada en la casa del empresario. Sin embargo, cerca de un año después se retractó públicamente y declaró que "todo, todo era mentira".

El proceso judicial se extendió durante varios años y pasó por cuatro jueces antes de su resolución definitiva. Finalmente, en 2008, la Corte Suprema de Chile condenó a Spiniak a 12 años de prisión, además del pago de multas, por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

En la causa también fueron formalizados 14 proxenetas, aunque la justicia terminó condenando a cinco de ellos.

Spiniak, quien fue defendido por el abogado Luis Hermosilla, permaneció recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago hasta 2013, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó una reducción de dos años en su condena.

Tras recuperar la libertad, el empresario se mantuvo alejado de la vida pública. De acuerdo con reportes de prensa, vivía en una parcela ubicada a unos 200 kilómetros de Santiago, desde donde salía ocasionalmente para tratar distintos problemas de salud, entre ellos un cáncer.